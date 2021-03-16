Kırıkkale'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor
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Kırıkkale'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor

16.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:59
Kırıkkale'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan taksinin içerisinde bulunun 3 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan taksinin içerisinde bulunun 3 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında ilçeye bağlı Hacıbalı köyünde bir taksiyi durdurdu.

Ekipler, araçta bulunan S.G, Ö.Ö. ve E.U'nun üzerinde yaptığı aramada, 5 gram eroin, uyuşturucu hap ve 4 uyuşturucu enjektörü ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan jandarma ekiplerince dün yapılan operasyonda, Fabrikalar Mahallesi'ndeki evinde 13 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu içme aparatı, ruhsatsız av tüfeği ve fişek ile 8 tabanca mermisi ele geçirilen M.K'nın (52) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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