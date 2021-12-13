Kırıkkale'de uyuşturucu ve makaron ele geçirildi - Haberler
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Kırıkkale'de uyuşturucu ve makaron ele geçirildi

Kırıkkale'de uyuşturucu ve makaron ele geçirildi
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bir miktar eroin ve 4 bin 800 doldurulmuş makaron ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bir miktar eroin ve 4 bin 800 doldurulmuş makaron ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde E.D'nin kent merkezinde uyuşturucu madde sattığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan aranması olduğu belirlenen zanlının evinde yapılan aramada, bir miktar eroin bulundu.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında M.Ö'ye ait iş yerinde arama yaptı.

Ekipler aramada, 4 bin 800 doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de uyuşturucu ve makaron ele geçirildi

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AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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