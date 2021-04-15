Kırıkkale'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı
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Kırıkkale'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı

Kırıkkale'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 40 gram eroin ve 8 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 40 gram eroin ve 8 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Ankara'dan getireceği uyuşturucuyu Kırıkkale'de piyasaya süreceği belirlenen Y.D'yi (28) takibe aldı.

Şüphelinin bulunduğu aracı Yahşihan ilçesine bağlı Keçili köyü girişinde durduran jandarma ekipleri, narkotik köpeği "Cesur"un da katıldığı aramada, yaklaşık 40 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan Y.D'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Jandarma ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında ise Balışeyh ilçesine bağlı Aydınşeyh köyünde 3 şüphelinin evinde arama yaptı.

Aramalarda, N.Y. (63) ile oğlu S.Y'nin (39) evinde 5 ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçiren ekipler, D.E'nin (50) evinde de 3 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait fişek buldu.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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