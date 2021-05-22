Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
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Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu madde satışı yapan veya kullanan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

O.D. ve B.K'nin kent merkezinde uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit eden ekipler, düzenlediği operasyonda şüphelileri suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve uyuşturucu madde sattıkları kişiler üzerinde yapılan aramada, sentetik uyuşturucu hap, eroin maddesi ve metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan B.K, emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen O.D. ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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