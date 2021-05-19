Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu madde satışı yapan veya kullanan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

E.A'nın Yahşihan ilçesinde bir ikametten uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit eden ekipler, düzenlediği operasyonda zanlıyı suçüstü yakaladı.

Şüphelinin üzerinde ve ikamette yapılan aramada, 47 sentetik uyuşturucu hap ile bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen