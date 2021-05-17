Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
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Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Y.E.E. ve Ö.Ö'nün kent merkezinde bir ikametten uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit eden ekipler, düzenlediği operasyonda şüphelileri suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde ve ikamette yapılan aramada, 175 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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