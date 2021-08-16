Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu madde satan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, O.A'nın kent merkezinde uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelinin evine düzenledikleri operasyonda 14 sentetik uyuşturucu hap, 2,26 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, 9-15 Ağustos tarihleri arasında toplam 15 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatılarak, 5,58 gram sentetik uyuşturucu, 85 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen