Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu madde satan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, O.A'nın kent merkezinde uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelinin evine düzenledikleri operasyonda 14 sentetik uyuşturucu hap, 2,26 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, 9-15 Ağustos tarihleri arasında toplam 15 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatılarak, 5,58 gram sentetik uyuşturucu, 85 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Işın Karaca Serdar Ortaç Şahan Gökbakar
Spor Caner Erkin Merve Çoban Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 11:24:06. #1.15#

title