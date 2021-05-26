Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
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Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu madde satışı yapan veya kullanan şüphelilere yönelik başlattığı çalışma kapsamında O.A'nın kent merkezinde uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaştı.

Şüpheliyi, kent merkezinde uyuşturucu madde sattığı sırada suçüstü yakalayan ekipler, O.A'nın üzerinde ve evinde yaptığı aramada, sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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