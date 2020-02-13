Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

13.02.2020 16:39 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:39

Kırıkkale'de narkotik polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik sürdürdüğü operasyonda otomobilinde bir miktar uyuşturucu ile yakalanan şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 12 Şubat Çarşamba günü S.T. isimli şahsın ikametinde ve aracında uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle operasyon düzenlendi. Ev ve otomobilinde yapılan aramada uyuşturucu içmekte kullanılan 1 adet 'kova' diye tabir edilen düzenek, uyuşturucu paketlemede kullanılan 1 adet Rulo alüminyum folyo, 1 adet makas ve 1,63 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan S.T. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA