Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.B'nin uyuşturucu madde sattığını tespit etti.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, polis ekiplerince üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ile yakalanan A.B'nin evinde yapılan aramada, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan materyaller ve ruhsatsız pompalı tüfek ile 8 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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