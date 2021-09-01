Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı
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Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, il genelinde uyuşturucu madde satışı yapan veya kullanan şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Y.Ş'yi takibe aldı.

Ekipler, şüphelinin evinde yaptığı aramada, satışa hazır bir miktar metamfetamin maddesi ile uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarından mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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