Kırıkkale'de uyuşturucu taciri tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale'de uyuşturucu taciri tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu taciri tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yapan bir şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yapan bir şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslar üzerinde çalışmalar sürüyor. Narkotik polisi tarafından E.D. isimli şahsın evine yapılan operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan da araması olduğu tespit edilen E.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title