Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde uyuşturucu madde ticari yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu M.C'nin uyuşturucu madde sattığını tespit eden ekipler, şüpheliyi kent merkezinde yakaladı.
Ekipler, zanlının iş yerinde yaptığı aramada, 315 gram esrar, 30 sentetik uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde paketlenmesinde kullanılan materyaller ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.???????