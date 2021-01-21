Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

21.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:37
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "torbacı" olarak nitelendirilen şüphelilere yönelik başlattığı çalışma kapsamında, kent merkezinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen E.A'yı gözaltına aldı.

Ekipler, şüpheliye ait araçta ve uyuşturucu madde sattığı kişilerin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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