Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "torbacı" olarak nitelendirilen şüphelilere yönelik başlattığı çalışma kapsamında, kent merkezinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen E.A'yı gözaltına aldı.
Ekipler, şüpheliye ait araçta ve uyuşturucu madde sattığı kişilerin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen