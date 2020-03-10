Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
10.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:48
Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Bir süredir polis ekiplerinin takip ettiği şüpheli S.U, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli, mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Aynı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliye de "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA