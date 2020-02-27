Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

27.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:14
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.


Bir süredir polis ekiplerinin fiziki takibinde bulunan şüpheli İ.A, düzenlenen operasyonla Yahşihan ilçesindeki evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli, mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

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