Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Bir süredir polis ekiplerinin fiziki takibinde bulunan şüpheli İ.A, düzenlenen operasyonla Yahşihan ilçesindeki evinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli, mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA