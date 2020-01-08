Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

08.01.2020 17:18 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:18

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bir süredir polis ekiplerinin fiziki takibinde bulunan şüpheli B.P'nin evine düzenlenen operasyonda, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik uyuşturucu ile çatı katına gizlenmiş 550 gram esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA