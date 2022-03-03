Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda şüpheli tutuklandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan şüphelilere yönelik M.D'nin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, zanlının aracında ve üzerinde 644 sentetik ecza ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan hakimlikçe tutuklandı.