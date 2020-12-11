Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

11.12.2020 12:09 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:12
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, M.E'yi gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelinin üzerinde ve evinde 67 sentetik ecza ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

İlgili Haberler

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert Serdar Ortaç Merve Dizdar Demet Akalın
Spor Erol Bulut Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Samsun Pfizer Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Kırıkkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 12:15:35. #1.14#
title