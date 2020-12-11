Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
11.12.2020 12:09 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:12
Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, M.E'yi gözaltına aldı.
Ekipler, şüphelinin üzerinde ve evinde 67 sentetik ecza ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen