Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

11.12.2020 20:33 | Son Güncelleme: 11.12.2020 20:37
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen M.R.S. ve Ü.C. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 18,36 gram eroin, 0,71 gram sentetik kannabinoid maddesi ve 3 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Haklarında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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