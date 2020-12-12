Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

12.12.2020 10:33 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:36
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde sattığını tespit edilen M.R.S. ve Ü.C. gözaltına alındı.

Ekipler, şüphelilerin ikametinde yaptığı aramada, 18,36 gram eroin, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 3 sentetik ecza ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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