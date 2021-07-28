Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde uyuşturucu olaylarının engellenmesi ve satışı ile kullanımının engellenerek yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, uzun süren takipler sonrasında B.O. isimli şüphelinin uyuşturucu madde sattığı 6 şahıstan 1.02 gram metamfetamin maddesi, evinde de satışa hazır 0.53 gr metamfetamin, satışı kırmızı reçeteye tabi 31 sentetik ecza maddesi ve 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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