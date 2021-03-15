Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
15.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:41
Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı.
Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında merkez Fabrikalar Mahallesi'nde şüpheli M.K'nın (52) ikametinde arama yapıldı.
Aramada, 13 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu içme aparatı, ruhsatsız av tüfeği ve fişek ile 8 tabanca mermisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen