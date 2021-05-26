Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu, 1 tutuklama
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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu, 1 tutuklama

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu, 1 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu olaylarının tamamen engellenmesi amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahısların tespit edilip yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda O.A.'nın uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi. Suçüstü yakalanan şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada satışa hazır 10 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.A. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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