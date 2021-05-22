Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şahıstan 1'i tutuklandı.

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şahıstan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde uyuşturucu olaylarının engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu neticede kent merkezinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adrese giden ekipler, O.D. ve B.K. isimli şahısları suçüstü yakaladı. Şahısların üzerinde ve uyuşturucu madde sattığı şahıslar üzerinde yapılan aramada 7 sentetik ecza maddesi, 6,67 gram eroin ve 2,71 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheli O.D. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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