Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu, 1 tutuklama
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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu, 1 tutuklama

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen bir şahıs tutuklandı.

27.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:48
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu, 1 tutuklama

İl tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen bir şahıs tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kentte uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yahşihan ilçesinde yapılan operasyonda 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak' suçundan bir şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şahıs, çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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