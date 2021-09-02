Kırıkkale'de uyuşturucu madde bulunduran şahıs tutuklandı

Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda, evinde 320 adet uyuşturucu madde bulunduran şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda, evinde 320 adet uyuşturucu madde bulunduran şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Y.N.A'nın evinde arama yapıldı. Narkotik polisi tarafından yapılan aramada, 320 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Y.N.A. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı