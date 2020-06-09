Kırıkkale'de üretilen 11 milyon maske, Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırıkkale'de üretilen 11 milyon maske, Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi

Kırıkkale'de üretilen 11 milyon maske, Sağlık Bakanlığı'na teslim edildiKIRIKKALE'de, Halk Eğitim Merkezi tarafından kurulan cerrahi maske üretim atölyesinde, yerli makinelerle günde 3 milyon maske üretiliyor.

09.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:05

Kırıkkale'de üretilen 11 milyon maske, Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi

KIRIKKALE'de, Halk Eğitim Merkezi tarafından kurulan cerrahi maske üretim atölyesinde, yerli makinelerle günde 3 milyon maske üretiliyor. Atölyede bugüne kadar üretilen yaklaşık 25 milyon maskenin 11 milyonu, Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi.

Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi bünyesinde cerrahi maske üretim atölyesi kuruldu. 20 makinenin bulunduğu atölyede, Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nun kursiyerleri görev aldı. 3 vardiya ile çalışan 300 kursiyerin günde ürettikleri maske sayısı 1,5 milyondan 3 milyona yükseldi. Merkezde şu ana kadar yaklaşık 25 milyon maske üretildi. Devlet Malzeme Odası (DMO) aracılığıyla 11 milyon cerrahi maske Sağlık Bakanlığı'na gönderildi. Ayrıca kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının maske ihtiyacı da karşılandı.

'BAKANLIĞI YÜZDE 50 İHTİYACI KIRIKKALE'DE KARŞILANIYOR'

Milli Eğitim İl Müdürü Yusuf Tüfekçi, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretilen yerli ve milli makinelerde üretim yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün itibarıyla atölyelerde 25 milyonun üzerinde maske ürettik. Ekiplerimiz adeta arı gibi çalışıyor. Günlük 3 milyon hedefimiz vardı, ulaştık. Bu bizim için sevindirici bir gelişme. Bugüne kadar DMO'ya, Sağlık Bakanlığı'na iletilmek üzere 11 milyonun üzerinde maske teslim ettik. Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyacının yüzde 50'si Kırıkkale'den karşılanıyor. Bu Kırıkkale adına da bizler adına sevindirici bir gelişme. Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi olarak gurur duyuyoruz, seviniyoruz."

Kırıkkale'de üretilen 11 milyon maske, Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Haber
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır Haber
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti Haber
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı Haber
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı
Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı
Cezaevinden izinli çıkıp eski karısını rehin alan cani, akla gelen ilk sözlerle kendisini savundu
Cezaevinden izinli çıkıp eski karısını rehin alan cani, akla gelen ilk sözlerle kendisini savundu
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı
Genç kızın, İstanbul trafiğinde ölüme meydan okuduğu anları diğer sürücüler kaydetti
Genç kızın, İstanbul trafiğinde ölüme meydan okuduğu anları diğer sürücüler kaydetti
İstediği kızı ailesi vermeyen genç, arkadaşlarıyla birlikte kızın evini bastı
İstediği kızı ailesi vermeyen genç, arkadaşlarıyla birlikte kızın evini bastı
Piknik alanından çıkan su, alev alev yanıyor
Piknik alanından çıkan su, alev alev yanıyor
Marmaris'te restoran, kafe ve eğlence yerleri canlı müzik yapabilecek
Marmaris'te restoran, kafe ve eğlence yerleri canlı müzik yapabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da Hafter'i bekleyen sonu açıkladı: Her an sürecin dışına atılabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da Hafter'i bekleyen sonu açıkladı: Her an sürecin dışına atılabilir
ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktı
ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktı
Köpek balığı saldırısına uğrayan Avustralyalı sörfçü, yaşamını yitirdi
Köpek balığı saldırısına uğrayan Avustralyalı sörfçü, yaşamını yitirdi
Rus savaş uçakları İdlib'de ateşkesi ihlal etti, en az 3 sivil öldü
Rus savaş uçakları İdlib'de ateşkesi ihlal etti, en az 3 sivil öldü
En düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
En düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Fatih Terim, 'Artık para için çalışmak istemiyorum' sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi
Fatih Terim, "Artık para için çalışmak istemiyorum" sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Bu görüntü uzmanları endişelendirdi! Önümüzdeki 5 gün vaka sayısı artarsa kısıtlamalar geri dönebilir
Bu görüntü uzmanları endişelendirdi! Önümüzdeki 5 gün vaka sayısı artarsa kısıtlamalar geri dönebilir
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı
Büyük umutlarla aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu
Büyük umutlarla aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Donald Trump Halife Hafter Musa Farisoğulları
Magazin Gülben Ergen Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar Beyazıt Öztürk
Spor Metin Oktay Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Haziran Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de üretilen 11 milyon maske, Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 13:39:44. #1.14#
title