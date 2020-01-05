Kırıkkale'de uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Kırıkkale'de otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Kırıkkale'de otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Fatih Ü. idaresindeki 43 EA 456 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Kırıkkale Belediyesi Hayvan Barınağı yakınlarında yoldan çıkarak yaklaşık 80 metrelik uçuruma devrildi.
Devrilmenin etkisiyle savrulan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.