Kırıkkale'de tütün kaçakçılığı operasyonu

10.02.2020 18:55 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:56

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 26 kilogram kıyılmış tütün ve 349 paket içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.



Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a muhalefet suçuna karışan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik Gürler Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde uygulama yaptı. A.İ.S. idaresindeki araçta ve H.E. isimli şahsın elinde bulunan siyah poşette yapılan aramalarda 26 kilogram açık kıyılmış tütün ve 349 paket içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Emniyete götürülen 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA