Kırıkkale'de Türk Kızılay'dan bayram öncesi vatandaşlara yardım

Türk Kızılay Bahşılı Temsilciliğince ramazan bayramı öncesinde, ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giysi yardımı yapıldı.

Türk Kızılay Bahşılı Temsilciliğince ramazan bayramı öncesinde, ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giysi yardımı yapıldı.

Türk Kızılay ekipleri, ilçe merkezi ile Küreboğazı, Sarıkayalar, Çamlıca ve Karaahmetli köylerinde muhtarlar tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi 112 aileye bayramlık giysi ve gıda yardımı dağıttı.

Türk Kızılay Bahşılı Temsilcisi Barış Gümüşbaş, ihtiyaç sahibi ailelerin muhtarlar tarafından tespit edildiğini belirterek, bayram öncesi ailelerin mutluluklarına ortak olduklarını söyledi.

İlçe merkezi ve köylerde yardım faaliyetlerinin devam ettiğini aktaran Gümüşbaş, yardımların her zaman devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman