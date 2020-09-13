Tuğla yüklü tır yandı
Kırıkkale'de hareket halindeki tuğla yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
13.09.2020 23:07 | Son Güncelleme: 13.09.2020 23:25
Kırıkkale'de hareket halindeki tuğla yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 25. kilometresinde ilerleyen 19 DM 833 plakalı tuğla yüklü tırın lastikleri alev aldı.
Kimliği henüz tespit edilemeyen şoförünün durdurduğu tırdaki yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tırda hasara yol açan yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol yeniden açıldı.
Kaynak: AA