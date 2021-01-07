Kırıkkale'de tüfeğin üzerine düşen kişi parmağından yaralandı
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Kırıkkale'de tüfeğin üzerine düşen kişi parmağından yaralandı

07.01.2021 16:09 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:12
Kırıkkale'de tüfeğin üzerine düşen kişi parmağından yaralandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde ava giden bir kişi, üzerine düştüğü tüfeğin kazara ateş alması sonucu parmağından yaralandı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde ava giden bir kişi, üzerine düştüğü tüfeğin kazara ateş alması sonucu parmağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaahmetli köyü Tokluca mevkisine ava giden Davut Balcı, avlandığı sırada dengesini kaybederek av tüfeğinin üzerine düştü.

Balcı, bu sırada tüfeğin kazara ateş alması sonucu parmağından yaralandı.

İlk olarak Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine gelen Balcı, daha sonra Ankara'da özel bir hastaneye gitti.

Hastanede kolundan yapılan doku nakliyle Balcı'nın parmağının kopması engellendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman

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