Kırıkkale'de traktör ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Kırıkkale'de traktörle kamyonetin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı.
09.07.2020 09:55 | Son Güncelleme: 09.07.2020 10:52
Kırıkkale'de traktörle kamyonetin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bahşılı ilçesi Hidayet Doğruer Mahallesi'nden Turgut Önger'in kullandığı 06 BA 4286 plakalı buğday yüklü traktör ile Emre Levent Ağaoğlu kontrolündeki 06 AGG 183 plakalı kamyonet çarpıştı.
Yaralanan sürücülerle traktörde bulunan Furkan Önger, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA