Kırıkkale'de trafik kazası: 8 yaralı
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Murat Yetik idaresindeki 38 RC 868 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Delice ilçesi girişinde Mehmet Ciğerci'nin kullandığı 45 RY 822 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra bariyerlere çarptı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, Kırıkkale'deki hastanelere kaldırıldı.