Kırıkkale'de trafik kazası: 7 yaralı
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kerim Ceyhan idaresindeki 16 RAN 55 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 55. kilometresinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Songül (42), Bekir (11), Arda (8), Bayram (35), Erkut ve Aykut Ceylan yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Erkut Ceylan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Kaynak: AA
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