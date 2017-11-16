Kırıkkale'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ramazan Hato idaresindeki 06 BF 2270 plakalı otomobil, Samsun Bulvarı Etiler Kavşağı'nda, Merve Nur Manav'ın kullandığı 07 YPT 43 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, sürücüler ile Rümeysa Topal, Beyza Altınkılıç, Esma Nur Yılmaz, Fatma Zehra ve Saliha Akbaş yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.