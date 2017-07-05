Kırıkkale'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Abdülhamit Güler idaresindeki 34 KN 2386 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri karayolunun 17. kilometresinde kontrolden çıkarak, refüje çarptı.



Kazada, sürücü Güler ile aynı aileden Evin Ece (1), Berfin (7), Furkan (9), Gülbedeb (19) ve İsmet Güler (44) yaralandı.



112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.