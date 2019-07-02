Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı

Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Bekir Karagöl idaresindeki 34 HN 9508 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 14. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Sürücü ile otomobildeki Seyit (41), Deste (41), Gizem (13) ve İrem Akpınar (11) yaralandı.
Sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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