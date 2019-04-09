Kırıkkale'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Erdem Üner idaresindeki 06 EB 7201 idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolu üniversite köprüsü altında Onur Öztürk kontrolündeki 52 FT 005 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücü Öztürk ile birlikte Semra ve Poyraz Öztürk (3), Eser Mutlu, Umut Mutlu yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Ankara yönlü kapanan karayolu, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.
Kaynak: AA