Kırıkkale'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Samsun karayolunun 42. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurhan Ö. (37) idaresindeki 55 GV 156 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan Ali (64), Asiye (68) ve Erdal Ö. (45) ile Beynem Y. (57) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - KIRIKKALE