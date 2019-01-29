Kırıkkale'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kırıkkale'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edip Akgün idaresindeki 06 AB 2963 plakalı otomobil ile Ahmet Şimşek yönetimindeki 06 EBL 06 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 18. kilometresinde çarpıştı.

Yaralanan sürücüler Akgün ve Şimşek ile Alper Ucaçelik, Meriç Maltaş, kentteki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan Ucaçelik ve Maltaş'ın durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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