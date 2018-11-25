Kırıkkale'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
Kırıkkale'de, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Mithat Biçer idaresindeki 71 AG 957 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri karayolu Yenimahalle Mezarlığı girişinde sürücüsü belirlenemeyen 06 GS 940 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücü Biçer ile diğer araçtaki isimleri belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.
Bir süreliğine kapatılan Kırıkkale-Kayseri karayolu, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.