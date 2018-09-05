Kırıkkale'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
Kırıkkale’de kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atarak ters dönmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atarak ters dönmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkkale-Samsun karayolunun 44'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati D. (55) yönetimindeki 26 UK 871 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.
Ters dönen otomobilin içerisindeki sürücü Necati D. (52) ile araçtaki Suna Ö. (42), Şehriye D. (54) ve Kağan D. (19) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE
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