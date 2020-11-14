Kırıkkale'de trafik kazası: 3 yaralı
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Kırıkkale'de trafik kazası: 3 yaralı

14.11.2020 10:58 | Son Güncelleme: 14.11.2020 11:03
Kırıkkale'de trafik kazası: 3 yaralı

Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Samsun D-200 kara yolunun 45. kilometresindeki Hacıobası köyü yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıfat D. idaresindeki 34 EP 8047 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. O sırada arkadan gelen Hüseyin S.'nin kullandığı 34 EP 8047 plakalı otomobil ise hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis, itfaiye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Rıfat D. ile yolculardan Hediye D. ve Mustafa D. ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de trafik kazası: 3 yaralı
Kırıkkale'de trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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