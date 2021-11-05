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Kırıkkale'de trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırıkkale'de trafik kazası: 2 yaralı

Kırıkkale'de iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale- Ankara D-200 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göknur E.'nin kullandığı 06 RGU 41 plakalı hafif ticari araca araç, Burhan Ş. idaresindeki 06 CMF 622 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu karşı yöne geçerek ters devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Gökhan E. ile Hatice E. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de trafik kazası: 2 yaralı

Kırıkkale'de trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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