Kırıkkale'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
Kırıkkale'de otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsü belirlenemeyen 06 VHK 17 plakalı otomobil ile Yunus Emre D. idaresindeki 65 AAD 356 plakalı motosiklet, eski Samsun yolu Osmangazi Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Yunus Emre D. ile arkasında yolcu olarak bulunan Kemal D. yere savruldu.
Olay yerine gelen ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.