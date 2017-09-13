Kırıkkale'de trafik kazası: 2 yaralı



KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyretmekte olan S.K. kontrolündeki 06 AS 8754 plakalı otomobil yola kontrolsüz şekilde giren üzerinde iki çocuğun olduğu plakası bulunmayan mobilete çarptı. Mobilet üzerindeki Ç.K. ve A.O.K. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan iki çocuktan Ç.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.