Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Karadeli idaresindeki 38 YC 885 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Yeniyapan köyü yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Yüksel, Perihan Asude, Berra, Ummuhan Beyza (11) ve Esma Karadeli yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Ummuhan Beyza Karadeli, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA