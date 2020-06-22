Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ağır yaralı Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, Karakeçili ilçesinde bir kavşakta dün gece 23.00 sıralarında meydana geldi. Kırıkkale'den Konya istikametine devam eden T.K. idaresindeki 34 CCG 045 plakalı araç, yolun solundan karşıya geçmek isteyen S.G.'ye çarptı. Kaza sonrasında yaralı 112 Acil Servis ekiplerince Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alıntı. Ağır yaralanan S.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA